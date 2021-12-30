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Брат і сестра Нісканени виграли гонки "Тур де Скі" в один день

Фінські лижники не перемагали на цьому турнірі з 2014 року.

Брат і сестра Нісканени виграли гонки "Тур де Скі" в один день
Кертту Нісканен
Фото: skisport.ru

Напередодні фінські лижники, брат і сестра Ійво та Кертту Нісканени виграли гонки багатоденки "Тур де Скі" в один день, повідомляє championat.com.

Кертту перемогла в індивідуальних перегонах класичним стилем на 10 км, а Ійво - в аналогічній розділці на 15 км.

Це перші перемоги Фінляндії на "Тур де Скі" із січня 2014 року, коли Кертту виграла гонку 10 км у Ленцергайді. Ійво раніше жодного разу не перемагав у гонках новорічної багатоденки.

Тепер "Тур де Скі" переїжджає в Оберстдорф (Німеччина), де завтра, 31 грудня, пройдуть масстарти вільним стилем.

Григорій МухінГригорій Мухін
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