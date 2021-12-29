Під час новорічного вітання Кличко побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

Фото: КМДА Віталій Кличко

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, мер Києва Віталій Кличко розмістив новий пост у своєму інстаграмі, де з гумором відреагував на помилку, яку допустив під час новорічного вітання: Кличко побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

"Завжди дивіться у завтрашній день! І на рік також", - написав київський голова.

Кличко-старший завершив спортивну кар'єру у вересні 2012 року, перемігши німецького боксера сирійського походження Мануеля Чарра. Загалом на рахунку Віталія Кличка 45 перемог (зокрема 41 нокаутом) та дві поразки на професійному рингу.