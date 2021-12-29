Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
ГоловнаСпорт

Віталій Кличко пожартував зі своєї помилки про 2222 рік

Під час новорічного вітання Кличко побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

Віталій Кличко
Фото: КМДА
Віталій Кличко

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, мер Києва Віталій Кличко розмістив новий пост у своєму інстаграмі, де з гумором відреагував на помилку, яку допустив під час новорічного вітання: Кличко побажав українцям добре зустріти 2222 рік.

"Завжди дивіться у завтрашній день! І на рік також", - написав київський голова.

Кличко-старший завершив спортивну кар'єру у вересні 2012 року, перемігши німецького боксера сирійського походження Мануеля Чарра. Загалом на рахунку Віталія Кличка 45 перемог (зокрема 41 нокаутом) та дві поразки на професійному рингу.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також