Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
ГоловнаСпорт

Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною після 10 років судових позовів

"Залізний Арні" був одружений із 1986 року.

Арнольд Шварценеггер
Фото: EPA/UPG
Арнольд Шварценеггер

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія", бодібілдер, актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився зі своєю дружиною Марією Шрайвер, повідомляє "Спорт-Експрес".

Шлюбний процес тривав з 2011 року, коли Шрайвер подала на розлучення.

Причиною розлучення пари стали непримиренні розбіжності. Пізніше з'ясувалося, що Шварценеггер зраджував Шрайвер зі своєю хатньою робітницею, у якої від нього незабаром народився позашлюбний син.

28 грудня суд Лос-Анджелеса затвердив розлучення 74-річного Шварценеггера та 66-річної Шрайвер. Шлюбний процес затягнувся через врегулювання спорів про розподіл майна.

Шварценеггер був одружений з Шрайвером з 1986 року, у них четверо дітей.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також