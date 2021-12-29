Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною після 10 років судових позовів

"Залізний Арні" був одружений із 1986 року.

Фото: EPA/UPG Арнольд Шварценеггер

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія", бодібілдер, актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився зі своєю дружиною Марією Шрайвер, повідомляє "Спорт-Експрес".

Шлюбний процес тривав з 2011 року, коли Шрайвер подала на розлучення.

Причиною розлучення пари стали непримиренні розбіжності. Пізніше з'ясувалося, що Шварценеггер зраджував Шрайвер зі своєю хатньою робітницею, у якої від нього незабаром народився позашлюбний син.

28 грудня суд Лос-Анджелеса затвердив розлучення 74-річного Шварценеггера та 66-річної Шрайвер. Шлюбний процес затягнувся через врегулювання спорів про розподіл майна.

Шварценеггер був одружений з Шрайвером з 1986 року, у них четверо дітей.