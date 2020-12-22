Фото: instagram.com/fitnessvoltnetwork "Біг Рамі"

В американському Лас-Вегасі завершився щорічний турнір "Містер Олімпія" -2020.

Нагороду виборов 36-річний єгиптянин Мамду Елссбіай на прізвисько "Біг Рамі", повідомляє eurosport.ru.

І це стало справжньою сенсацією. Вважається, що він володіє крутими формами, але дуже далекий від пропорцій і естетики.

Мамду отримав нагороду з рук Арнольда Шварценеггера, який 7 разів володів цим престижним титулом.

Цікаво, що спортсмен взагалі не повинен був брати участь на "МО" -2020. У минулому році у нього стався важкий розрив зв'язок, і він довго не тренувався. А в цьому році єгиптянин заразився коронавірусом, і він не був допущений до кваліфікації, що автоматично закрило йому шлях на турнір. Однак, Мамду опинився у великому фаворі у фанатів, і організатори були змушені видати Мамду wild card.

Фото: ambal.ru Фото: ambal.ru Фото: ambal.ru Фото: ambal.ru Фото: ambal.ru Фото: ambal.ru

"Біг Рамі" народився в Єгипті, але переїхав до Кувейту, де довго працював рибалкою. У 2010-му влаштувався в спортзал, а через два роки виграв перший турнір. Таким чином, за 10 років він пройшов шлях від рибалки до володаря легендарного титулу.