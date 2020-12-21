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Роналду залишить відбитки своїх ніг в Монте-Карло: Кріштіану вручили нагороду Golden Foot

Португалець вже давно увійшов в історію футболу.

Роналду залишить відбитки своїх ніг в Монте-Карло: Кріштіану вручили нагороду Golden Foot
Фото: francefootball.fr

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду став володарем премії Golden Foot, яка вручається футболістам за внесок в розвиток футболу, повідомляє офіційний сайт.

Особливість цієї нагороди в тому, що переможець залишає відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів - свого роду Алея Слави, розташована на набережній в Монте-Карло.

Додамо, що приз заснований в 2003 році, за вказівкою князя Монако Альберта II. Згідно з умовами, вік претендента на нагороду повинен бути не менше 29 років. Переможець вибирається зі списку десяти кандидатів, представлених від журі Golden Foot і комісії журналістів, в результаті інтернет-голосування.

В цьому році португалець обійшов у голосуванні Роберта Левандовскі і Ліонеля Мессі.

"Для мене велика честь виграти нагороду Golden Foot і увічнити своє ім'я на чемпіонському променаді в Монако поряд з найвидатнішими футболістами всіх часів! Хочу подякувати фанатів з усього світу за те, що вони проголосували за мене", - написав Роналду в своєму Instagram.

Нагадаємо, що серед володарів престижної нагороди значиться і українець Андрій Шевченко (2005).

&quot;Золотий слід&quot; Андрія Шевченка
"Золотий слід" Андрія Шевченка

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