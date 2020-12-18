У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри

У Кремлі висловили жаль з приводу рішення Cпортивного арбітражного суду (CAS) заборонити президенту Росії Володимиру Путіну, а також членам російського уряду відвідувати Олімпійські ігри та чемпіонати світу до грудня 2022 року.

Про це заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Звичайно, ми ставимося до нього (рішення, - прим. LB.ua) негативно. Але разом з тим вже було відзначено нашими спортивними керівниками, що головне, що спортсмени одержують право брати участь в міжнародних змаганнях", - цитує представника Кремля "Спорт-Експрес".

Також Пєсков зазначив, що ця ситуація допоможе спортсменам зберегти міжнародну кваліфікацію і спортивну форму.

Напередодні CAS підтримав рішення WADA і відсторонив Росію від міжнародних змагань на два роки за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Також деяким представникам російського керівництва, включаючи президента Росії, протягом двох років заборонено відвідувати Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також чемпіонати світу.