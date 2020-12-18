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"Мерседес" продав третину акцій своєї команди Формули-1

Ineos - новий мажоритарний акціонер Mercedes AMG.

"Мерседес" продав третину акцій своєї команди Формули-1
Фото: f1news.ru

Команда Формули-1 Mercedes AMG Petronas Motorsport оголосила про продаж третини акцій британському концерну Ineos, який був одним з головних її спонсорів, повідомляє f1news.ru.

Придбання частки в команді стане доповненням до існуючого статусу Ineos як "Основного партнера".

При цьому поточна 66-відсоткова частка Daimler, який володіє брендом "Мерседес", скоротиться вдвічі. Ще 33% належать босу гоночної команди Тото Вольффу.

Mercedes-AMG F1 залишається заводською командою Mercedes-Benz і в наступні роки продовжить виступати в чемпіонаті світу, використовуючи шасі і силові установки Mercedes.

Вольфф залишиться на посаді керівника і виконавчого директора команди ще на три роки.

Нагадаємо, Mercedes AMG Petronas Motorsport 7 років поспіль виграє в Формулі-1 Кубок конструкторів і загальний залік серед пілотів.

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