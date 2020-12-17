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Болід "Феррарі" з тисячного гран-прі Формули-1 продали на аукціоні більш ніж за 1 млн євро

Лот пішов за шість номіналів.

Фото: ferrari.com

Демонстраційний болід "Феррарі" 2020 року для ювілейного Гран-прі Тоскани був проданий на аукціоні Sotheby's за 1 272 000 євро, повідомляє Motorsport Week.

"Скудерія Феррарі" створила точну копію машини SF1000, щоб відзначити своє тисячне гран-прі у Формулі-1, що проходило на її домашній трасі в Муджелло у вересні.

Демонстраційний болід був побудований спеціально для урочистого заходу, що проходив у Флоренції. На ньому є підписи бойових пілотів Шарля Леклера і Себастьяна Феттеля.

Відтінок лівреї машини точнісінько той самий, що й у Ferrari 125 F1 на першому гран-прі - 21 травня 1950 року в Монако.

Себастьян Феттель
Фото: motorsportweek.com
Себастьян Феттель

Ця машина не має реальної силової установки, коробки передач, гальм і всіх систем електроніки, тож вона призначена суто для колекції.

RM Sotheby's, який проводив аукціон у партнерстві з "Феррарі", встановив попередню ціну - 200 тисяч євро, але торги перевершили всі очікування.

Машина була частиною лота аукціону, на якому були представлені пам'ятні речі з Гран-прі Тоскани цього року. Пара комбінезонів Леклера і Феттеля була продана за 63 600 євро, а пластина заднього крила, підписана обома гонщиками, - за 27 000 євро.

Нагадаємо, Гран-прі Тоскани виграв пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон.

Гонщики "Феррарі" виступили посередньо. Леклер зайняв 8 місце, а Феттель - 10-те.

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