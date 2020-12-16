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Володимир Кличко увійшов в Міжнародний зал слави боксу

Він став другим українцем, удостоєним такої честі.

Володимир Кличко увійшов в Міжнародний зал слави боксу
Володимир Кличко
Фото: Boxing Scene

Слідом за своїм старшим братом Віталієм до Міжнародної зали слави боксу потрапив Володимир Кличко, повідомляє klitschko-brothers.

Кличко-молодший переміг у голосуванні експертного журі. Разом з ним у Зал слави також ввели Флойда Мейвезера і Андре Ворда.

Додамо, що Володимира номінували вперше, йому протистояв іще 41 боксер.

"Величезна честь бути членом Залу слави боксу. Неможливо передати захоплення, яке відчуваєш від запрошення на церемонію в Канастоту (місце розташування музею Залу слави). Для кожного чемпіона величезна честь і радість потрапити в Зал слави. Це неймовірно", - цитує Кличка Boxing Scene.

Володимир Кличко провів 69 боїв у професійній кар'єрі, виграв 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

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