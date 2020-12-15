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Став відомий новий, цікавий поворот в сазі про чемпіонський бій Усика в хевівейті

Українець все ж буде битися за бояс WBO.

Став відомий новий, цікавий поворот в сазі про чемпіонський бій Усика в хевівейті
Олександр Усик і Едді Гірн
Фото: Matchroom Boxing

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО) свій наступний бій може провести за вакантний титул чемпіона WBO в хевівейті - через два тижні після мегафайту між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Таку пропозицію українцеві має намір зробити президент Matchroom Boxing Едді Гірн, який є співпромоутером Усика і промоутером Джошуа, повідомляє Boxing Scene.

При цьому видання відзначає, що після бою співвітчизників Джошуа-Ф'юрі переможець цього поєдинку, який акумулює всі чемпіонські пояси в суперважкій вазі, зобов'язаний буде пояс WBO повернути організації.

Цей пункт повинні прописати в контракті бою Джошуа-Ф'юрі.

Попередні переговори між Гірном і промоутером Ф'юрі Бобом Арумом вже пройшли, узгоджено гонорари боксерів на цей поєдинок (50 на 50) з автоматичною умовою реваншу. Гірн сказав, що кінець травня 2021 року буде ідеальним часом для проведення бою.

Тож на початку червня Усик може завоювати свій перший чемпіонський пояс у суперважкій вазі.

Додамо, що опонентом Усика може стати британець Джо Джойс (12-0, 11 КО) або ексчемпіон світу в хевівейті Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).

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