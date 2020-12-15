France Football визнав Льва Яшина найкращим воротарем усіх часів

Авторитетне французьке видання France Football визнало радянського голкіпера Льва Яшина найкращим воротарем усіх часів, йдеться на офіційному сайті видання.
Переможця визначали голосуванням. Видання опитало 177 журналістів провідних світових ЗМІ.
Разом з Яшиним у число претендентів на звання найкращого голкіпера потрапили Гордон Бенкс (Англія), Джанлуїджі Буффон і Діно Дзофф (обидва - Італія), Ікер Касільяс (Іспанія), Зепп Маєр і Мануель Ноєр (обидва - Німеччина), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмейхель (Данія ) і Едвін ван дер Сар (Голландія).
🌟 🇷🇺 Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe— France Football (@francefootball) December 14, 2020
Яшин протягом кар'єри захищав кольори московського "Динамо". До збірної СРСР викликався з 1954 по 1970 рік. Став чемпіоном Європи 1960 року.