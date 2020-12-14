Українські гімнасти виграли повний комплект нагород на чемпіонаті Європи

Напередодні в турецькому Мерсіні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики.

В останній день першості скарбничка збірної України поповнилася одразу трьома медалями різного ґатунку.

Ігор Радівілов виграв відразу дві медалі в особистих фіналах.

Українець з результатом 14,733 бала став чемпіоном в опорному стрибку. Крім того, Радивилів з результатом 14,766 бала завоював бронзову медаль у вправах на кільцях.

У вправах на брусах срібним призером став ще один українець - Петро Пахнюк (14,766 бала).

Вчора чоловіча збірна України виграла "золото" в командній першості.