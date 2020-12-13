Україна виграла "золото" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькому Мармарисі, чоловіча збірна України виграла "золото" в командній першості, повідомляє Europeangymnastics.com.
Українці були кращими в опорному стрибку і вправах на коні, а у всіх інших дисциплінах виявилися в трійці кращих.
Національну команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.
В сумі українська дружина набрала 248,963 бала.
Срібні медалі домашнього чемпіонату виграли представники Туреччини (244,793 бала). "Бронза" - у збірної Угорщини (240,393).
Додамо, що збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві.
Додамо, що ЧЄ завершується сьогодні.