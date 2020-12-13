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Україна виграла "золото" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Чоловіча збірна України стали чемпіонами в командній першості.

Фото: European Gymnastics

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькому Мармарисі, чоловіча збірна України виграла "золото" в командній першості, повідомляє Europeangymnastics.com.

Українці були кращими в опорному стрибку і вправах на коні, а у всіх інших дисциплінах виявилися в трійці кращих.

Національну команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

В сумі українська дружина набрала 248,963 бала.

Срібні медалі домашнього чемпіонату виграли представники Туреччини (244,793 бала). "Бронза" - у збірної Угорщини (240,393).

Додамо, що збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві.

Додамо, що ЧЄ завершується сьогодні.

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