Україна виграла "золото" чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Фото: European Gymnastics

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькому Мармарисі, чоловіча збірна України виграла "золото" в командній першості, повідомляє Europeangymnastics.com.

Українці були кращими в опорному стрибку і вправах на коні, а у всіх інших дисциплінах виявилися в трійці кращих.

Національну команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

В сумі українська дружина набрала 248,963 бала.

Срібні медалі домашнього чемпіонату виграли представники Туреччини (244,793 бала). "Бронза" - у збірної Угорщини (240,393).

Додамо, що збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві.

Додамо, що ЧЄ завершується сьогодні.