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Керівництво "Барселони" урізало зарплату футболістам на 172 млн євро

Це було взаємним рішенням.

&quot;Барселона&quot;
Фото: FCB
"Барселона"

Футболісти "Барселони" пішли назустріч керівництву клубу і погодилися на зниження зарплати, повідомляє COPE.

Ця домовленість оздоровить бюджет клубу на 172 млн євро, уточнює видання.

При цьому 122 млн клуб заощадить безпосередньо на зарплатах гравців, яку клуб зобов'язується повернути протягом чотирьох наступних сезонів.

Решта 50 млн - збережені бонуси, які гравці дополучать протягом наступних трьох років.

Очікується, що завдяки цій домовленості, "блаугранас" зможуть уникнути процедури банкрутства в найближчому майбутньому.

При цьому джерело додає, що не всі футболісти погодилися на умови угоди, а тимчасове керівництво клубу хотіло заощадити 190 млн євро.

Під керівництвом Рональда Кумана "Барселона" займає незвичне для себе 9-е місце в Ла Лізі після десяти зіграних матчів.

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