Норвегія виграла жіночу біатлонну естафету на етапі Кубка світу в Хохфільцені

На третьому етапі сезону Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла жіноча естафета 4х6 кілометрів.

Перемогу здобула збірна Норвегії.

Другими на фініші були француженки.

Запекла боротьба розгорнулася за "бронзу", перемогу в якій здобули шведки.

Аналогічна дуель в фінішному створі розгорнулася за 6-ю позицію між господинями етапу і українками. У підсумку, збірна Австрії на мить випередила українок, які виступали в складі Дарини Блашко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної.

Естафета. Жінки.