Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА
Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії
Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії
​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Оксана Сухорукова: "До жовтня Міністерство охорони здоров'я витрачало гроші на що завгодно, крім кисню"
Оксана Сухорукова: "До жовтня Міністерство охорони здоров'я витрачало гроші на що завгодно, крім кисню"
ГоловнаСпорт

Норвегія виграла жіночу біатлонну естафету на етапі Кубка світу в Хохфільцені

Україна - сьома.

Норвегія виграла жіночу біатлонну естафету на етапі Кубка світу в Хохфільцені
Олена Підгрушна
Фото: biathlon.com.ua

На третьому етапі сезону Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла жіноча естафета 4х6 кілометрів.

Перемогу здобула збірна Норвегії.

Другими на фініші були француженки.

Запекла боротьба розгорнулася за "бронзу", перемогу в якій здобули шведки.

Аналогічна дуель в фінішному створі розгорнулася за 6-ю позицію між господинями етапу і українками. У підсумку, збірна Австрії на мить випередила українок, які виступали в складі Дарини Блашко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної.

Естафета. Жінки.

  1. Норвегія (1 коло штрафу + 6 доппатронів) 1:08:04,3
  2. Франція (0+16) +24,5
  3. Швеція (1+9) +32,5
  4. Німеччина (1+9) +32,7
  5. Італія (0+3) +37,1
  6. Австрія (1+10) +1:12,9
  7. УКРАЇНА (0+10) +1:13,3
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також