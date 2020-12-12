Норвегія виграла жіночу біатлонну естафету на етапі Кубка світу в Хохфільцені

На третьому етапі сезону Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла жіноча естафета 4х6 кілометрів.
Перемогу здобула збірна Норвегії.
Другими на фініші були француженки.
Запекла боротьба розгорнулася за "бронзу", перемогу в якій здобули шведки.
Аналогічна дуель в фінішному створі розгорнулася за 6-ю позицію між господинями етапу і українками. У підсумку, збірна Австрії на мить випередила українок, які виступали в складі Дарини Блашко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної.
Естафета. Жінки.
- Норвегія (1 коло штрафу + 6 доппатронів) 1:08:04,3
- Франція (0+16) +24,5
- Швеція (1+9) +32,5
- Німеччина (1+9) +32,7
- Італія (0+3) +37,1
- Австрія (1+10) +1:12,9
- УКРАЇНА (0+10) +1:13,3