Чемпіонат Європи-2021 з фігурного катання скасовано

В умовах пандемії COVID-19 Міжнародний союз ковзанярів (ISU) скасував чемпіонат Європи 2021 року з фігурного катання, повідомляється на офіційному сайті ISU. Турнір мав пройти в Загребі з 25 по 31 січня.

Крім того, було прийнято остаточне рішення не проводити фінал Гран-прі з фігурного катання, який вже перенесли із запланованої дати 10-13 грудня 2020 року в Пекіні.

Разом з тим чемпіонат світу з фігурного катання, запланований у Стокгольмі на 22-28 березня 2021 року, поки що залишається в календарі. Рішення про організацію турніру буде залежати від світової епідеміологічної ситуації.