Гравець "Динамо" увійшов у команду тижня Ліги чемпіонів

Пресслужба УЄФА опублікувала символічну збірну шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
У команду тижня ЛЧ увійшов і центральний захисник "Динамо" Денис Попов.
21-річний вихованець миколаївського футболу допоміг киянам обіграти "Ференцварош" (1:0), забивши вирішальний гол у матчі.
Крім Попова, в символічну збірну також увійшли:
Воротар: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")
Захисники: Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Ніклас Зюле ("Баварія") і Маріо Ермосо ("Атлетіко")
Півзахисники: Анхеліньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге") і Яннік Карраско ("Атлетіко")
Форварди: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Неймар (ПСЖ).
That forward line 🤤🤤🤤#UCLfantasy | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2020
Цього сезону Попов провів за "біло-синіх" 13 матчів у всіх турнірах і забив два м'ячі.