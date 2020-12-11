Гравець "Динамо" увійшов у команду тижня Ліги чемпіонів

Денис Попов цементував оборону киян у матчі з "Ференцварошем".

Пресслужба УЄФА опублікувала символічну збірну шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

У команду тижня ЛЧ увійшов і центральний захисник "Динамо" Денис Попов.

21-річний вихованець миколаївського футболу допоміг киянам обіграти "Ференцварош" (1:0), забивши вирішальний гол у матчі.

Крім Попова, в символічну збірну також увійшли:

Воротар: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")

Захисники: Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Ніклас Зюле ("Баварія") і Маріо Ермосо ("Атлетіко")

Півзахисники: Анхеліньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге") і Яннік Карраско ("Атлетіко")

Форварди: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Неймар (ПСЖ).

Цього сезону Попов провів за "біло-синіх" 13 матчів у всіх турнірах і забив два м'ячі.