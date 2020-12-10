Буффон став першим голкіпером у Лізі чемпіонів, який не пропустив у чотирьох десятиліттях

Фото: twitter.com/Squawka Джанлуїджі Буффон і Ліонель Мессі

Голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон установив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.

Італієць у складі "б'янконері" переміг "Барселону" в підсумковому турі групового етапу ЛЧ (3:0). Тож 40-річний воротар став першим кіпером в історії турніру, який не пропустив у чотирьох десятиліттях, повідомляє sportarena.com.

Дебют Джанлуїджі припав на сезон-1997/98 у складі "Парми".

Зазначимо, що всього для Буффона цей поєдинок став четвертим у сезоні (у всіх турнірах) і другим "сухим". За свою кар'єру 42-річний італієць провів 920 матчів, з яких у 412 зустрічах зберіг свої ворота недоторканими.

"Ювентус" вийшов у плей-оф ЛЧ з першого місця, випередивши "Барселону", "Динамо" і "Ференцварош".