На НСК "Олімпійський" пройшов матч підсумкового туру Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем".

На кону стояв вихід у плей-оф Ліги Європи. Господарів влаштовувала безгольова нічия, або 1:1, або 2:2. Однак "Динамо" завдання перевиконало, вигравши з мінімальним рахунком - 1:0.

Команди почали матч обережно. Відчувався нерв поєдинку.

У результаті позиційний футбол тривав усю першу половину зустрічі. Красномовна статистика - суперники не завдали жодного удару в площину воріт.

Підопічні Сергія Реброва мали два напівмоменти, але нічого путнього витиснути вони не змогли.

У другому таймі результат зобов'язував футболістів "Ференцвароша" активізуватися. І вони додали.

Однак розкрив гру гол Дениса Попова на 60-й хвилині. Карлос Де Піна подав штрафний - і центральний захисник киян головою ввігнав м'яч у ворота: 1:0.

В останні 30 хвилин господарі грали згідно з результатом, компактно й організовано в обороні.

Мірча Луческу виконав поставлене перед ним завдання-мінімум і вивів "Динамо" в єврокубкову весну.

Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Ференцварош".