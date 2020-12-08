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МОК затвердив програму Олімпіади-2024 в Парижі на основі гендерної рівності

Виконком МОК прийняв низку важливих рішень.

Фото: МОК

Напередодні Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) затвердив програму заходів і квоти на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року на основі гендерної рівності, повідомляє пресслужба МОК.

Зокрема, Виконком прийняв рішення скоротити кількість медалей на Іграх у Парижі з 339 до 329.

Також на літній Олімпіаді в столиці Франції буде 10 500 квот для атлетів, що на 600 менше, ніж очікується в Токіо. При цьому вперше буде дотримано повної гендерної рівності серед спортсменів - 50% чоловіків і 50% жінок.

Повністю збалансовані за гендерною ознакою в програмі Ігор будуть 28 з 32 видів спорту. Кількість змішаних видів зросте до 22, зазначено в комюніке.

Також повідомляють, що найбільше скорочення квот торкнеться боксу і важкої атлетики.

Нагадаємо, МОК схвалив включення в програму Олімпійських ігор 2024 року брейкдансу, серфінгу, скелелазіння і скейтбордингу.

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