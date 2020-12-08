Російська багаторазова олімпійська чемпіонка заявила, що вживала допінг

Колишня біатлоністка і лижниця Анфіса Резцова визнала, що вона застосовувала заборонені препарати.

"Я прийшла до лікаря: всім робите, давайте і мені. І ось тут насправді відчула добавку в організмі. Чи не відрікаюся від допінгу, я це робила. Я не знаю, допінг це чи ні допінг, допомога або не допомога?", - цитує Резцову "Спорт-Експрес".

"Ні, жодного препарату не знаю і знати не хочу. Мені це допомагало - і все. Якби я потрапила, то, напевно, вже відповідала б. Я не знаю, що мені кололи. Добавка - по кайфу, я їх обіграю і слава богу", - відверто заявила колишня біатлоністка.

Нагадаємо, Резцова є олімпійською чемпіонкою Калгарі-1988 лижній естафеті, а також дворазовою олімпійською чемпіонкою Альбервіля-1992 і Ліліхамера-1994 біатлонного спринту і естафети відповідно.

Також в активі Резцової, як лижниці, 3 "золота" чемпіонатів світу.

Додамо, що Резцова - перша жінка, яка стала олімпійською чемпіонкою в двох різних зимових видах спорту. У 2018 році її досягнення повторила чешка Естер Ледецкі, яка виграла золото в гірськолижному спорті та сноуборді.