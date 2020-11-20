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Три рекорди Фуркада потрапили в Книгу рекордів Гіннесса

Мартен "повісив гвинтівку на цвях" після закінчення сезону-2019/20.

Три рекорди Фуркада потрапили в Книгу рекордів Гіннесса
Мартен Фуркад
Фото: Le Parisien

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.

Причому, в Книгу потрапили відразу три рекорди 32-річного спортсмена - найбільше число перемог в загальному заліку Кубка світу (7), найдовша серія перемог в загальному заліку (7) і найбільше загальне число завойованих Кришталевих глобусів (33 - 7 Великих і 26 Малих), повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, Фуркад завершив кар'єру після сезону-2019/20, де йому не вистачило всього лише трьох очок, щоб обійти Йоханнеса Бе в загальному заліку КС і в 8-й раз завоювати ВХГ.

Відзначимо, що на рахунку француза також п'ять перемог на Олімпійських іграх, а незабаром йому присудять і шосту після анулювання результату росіянина Євгена Устюгова в масстарті на ОІ-2010. Крім того, Мартен здобув 83 перемоги в особистих гонках на етапах Кубка світу і 15 - в естафетах, а ще Фуркад завоював 13 золотих нагород чемпіонатів світу.

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