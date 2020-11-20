Для цього іспанцеві довелося зламати опір торішнього переможця турніру.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

Матч тривав 2 години 6 хвилин.

У матчі іспанця і грека визначався другий учасник півфіналу від групи Лондон-2020.

Додамо, що востаннє Рафаель виходив із групи на Підсумковому турнірі ATP 2015 року. Усього Надаль вдесяте виступає на цьому турнірі і вшосте подолав групову стадію, але він ще жодного разу тут не перемагав.

Нагадаємо, першим учасником півфіналу від цієї групи став австрієць Домінік Тім.

У півфіналі Надалю доведеться зіграти проти росіянина Данила Медведєва, який вже гарантував собі вихід з групи. Матч відбудеться завтра.

Суперник Тіма визначиться сьогодні в поєдинку Новака Джоковича і Олександра Звєрєва.