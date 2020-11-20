Матч тривав 2 години 6 хвилин.
У матчі іспанця і грека визначався другий учасник півфіналу від групи Лондон-2020.
Make that 6️⃣ #NittoATPFinals semi-finals for Rafa! 👏— ATP Tour (@atptour) November 19, 2020
📹: @TennisTV | @RafaelNadal pic.twitter.com/AaTmTijmh4
Додамо, що востаннє Рафаель виходив із групи на Підсумковому турнірі ATP 2015 року. Усього Надаль вдесяте виступає на цьому турнірі і вшосте подолав групову стадію, але він ще жодного разу тут не перемагав.
Нагадаємо, першим учасником півфіналу від цієї групи став австрієць Домінік Тім.
У півфіналі Надалю доведеться зіграти проти росіянина Данила Медведєва, який вже гарантував собі вихід з групи. Матч відбудеться завтра.
Суперник Тіма визначиться сьогодні в поєдинку Новака Джоковича і Олександра Звєрєва.