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Надаль уперше за п'ять років пробився в півфінал Підсумкового турніру ATP

Для цього іспанцеві довелося зламати опір торішнього переможця турніру.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль
Друга ракетка світу Рафаель Надаль переміг грецького тенісиста Стефоноса Ціціпаса (№6 ATP) в матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP - 6:4, 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 6 хвилин.

У матчі іспанця і грека визначався другий учасник півфіналу від групи Лондон-2020.

Додамо, що востаннє Рафаель виходив із групи на Підсумковому турнірі ATP 2015 року. Усього Надаль вдесяте виступає на цьому турнірі і вшосте подолав групову стадію, але він ще жодного разу тут не перемагав.

Нагадаємо, першим учасником півфіналу від цієї групи став австрієць Домінік Тім.

У півфіналі Надалю доведеться зіграти проти росіянина Данила Медведєва, який вже гарантував собі вихід з групи. Матч відбудеться завтра.

Суперник Тіма визначиться сьогодні в поєдинку Новака Джоковича і Олександра Звєрєва.

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