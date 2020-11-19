Усі нові тести на ковід у гравців збірной України з футболу виявилися негативними

Матч зі збірною Швейцарії скасовано через коронавірус в українській команді.

Нові тести на коронавірус, які гравці збірної України з футболу здали в Україні, виявилися негативними.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що одразу після прибуття до аеропорту "Бориспіль" 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі - у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораєса, які у Швейцарії отримали позитивні тести.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.

При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.