Без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться, - КШЕ

За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.

Фахівці Київської школи економіки проаналізували ситуацію з COVID-19 в Україні і дійшли висновку, що без запровадження місячного локдауну змінити її на краще не вдасться.

Про це йшлося під час презентації щотижневого "Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19".

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишнього заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка, для контролю захворюваності в Україні треба тестувати на COVID-19 у п’ять разів більше. При 11 тисячах нових випадків за добу слід проводити 220 тисяч ПЛР-тестів щодня.

Нині всі регіони перевищують рекомендований ВООЗ рівень коефіцієнта виявлення випадків ковіду у 5%. У половині випадків цей показник більший 30%.

Іншого виходу, як запровадження повного локдауну принаймні на місяць немає, вважає Павло Ковтонюк.

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні в кращий бік не змінилася. По всій країні спостерігається неконтрольований спалах ковіду. Тільки чотири області перебувають у зоні помірного спалаху. У зоні стабілізації протягом двох останніх тижнів перебуває лише Тернопільська область.

За поточного заповнення ліжкомісцями в країні критичне навантаження на систему охорони здоров’я можливе вже у грудні.

На думку фахівців КШЕ, в Україні необхідно розширити обмеження, які діють нині як карантин вихідного дня, на будні і вихідні, аби радикально зменшити поширення коронавірусу та взяти його під контроль. Обмеження необхідно супроводжувати пакетом економічної підтримки для бізнесу та громадян.

Рішення про вихід з карантину повинно ухвалюватися для кожної області окремо за індикаторами, але не раніше, ніж через місяць після запровадження національного карантину. Після виходу регіону з карантину на його території застосовується модель адаптивного карантину, котра діяла в країні з 1 по 12 серпня 2020 року.

Індикатори виходу з карантину (мають бути виконані абсолютно всі):

рівень захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів - 150 або менше;

обсяг тестування на 100 тис. населення за останній тиждень - 1500 або більше;

заповненість ліжкомісць з пацієнтами з ковідом або підозрою - 50% або менше;

показник динаміки зростання захворюваності за останні 14 днів щодо передостанніх 14 днів - 0% або менше.

Польові госпіталі не вирішать нестачу реанімаційних ліжок для пацієнтів з ковідом. На думку фахівців КШЕ, більш доцільно закуповувати обладнання для стаціонарних лікарень і підвищувати кваліфікацію медиків.

За даними соцопитування, половина українців підтримує запровадження "карантину вихідного дня".

У квітні за результатами соцопитування 59% українців були згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.