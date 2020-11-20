У МОЗ назвали терміни підписання угоди з COVAX для отримання вакцин від COVID-19

До 27 листопада буде підписано технічну потребу від України. Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня.

Україна до кінця року підпише дві угоди з Глобальним фондом доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) щодо постачання ліків від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Глобальна програма COVAX визначила подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини проти COVID-19 в Україну. До 27 листопада буде підписано технічну потребу від України. Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.