Від коронавірусу помер головний лікар Чернівецької лікарні

Серце Анатолія Вдовічена перестало битися на 68-му році життя.

Від ускладнень після перенесення захворювання на коронавірус помер головний лікар Чернівецької лікарні Анатолій Вдовічен.

Про це повідомляє місцеве видання "Промінь".

Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19

"Колектив Департаменту охорони здоров'я ЧОДА, з глибоким сумом сприйняв звістку про те, що передчасно відійшов у вічність головний лікар обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр», заслужений лікар України, організатор і управлінець охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії Анатолій Вдовічен", - йдеться у повідомленні.

Анатолій Вдовічен народився 31 березня 1953 року в селі Ленківцях Кельменецького району Чернівецької області. З 2 квітня 1990 року працював в Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі на посаді заступника головного лікаря по медичній частині по серпень 2001 року; з березня по жовтень 1996 року тимчасово виконував обов’язки головного лікаря; з 30 серпня 2001 року - працював головним лікарем.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів.