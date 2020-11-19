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Від коронавірусу помер головний лікар Чернівецької лікарні

Серце Анатолія Вдовічена перестало битися на 68-му році життя.

Від коронавірусу помер головний лікар Чернівецької лікарні
Анатолій Вдовічен

Від ускладнень після перенесення захворювання на коронавірус помер головний лікар Чернівецької лікарні Анатолій Вдовічен.

Про це повідомляє місцеве видання "Промінь".

Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19

"Колектив Департаменту охорони здоров'я ЧОДА, з глибоким сумом сприйняв звістку про те, що передчасно відійшов  у вічність головний лікар обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр», заслужений лікар України, організатор і управлінець охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії Анатолій Вдовічен", - йдеться у повідомленні.

Анатолій Вдовічен народився 31 березня 1953 року в селі Ленківцях Кельменецького району Чернівецької області. З 2 квітня 1990 року працював в Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі на посаді заступника головного лікаря по медичній частині по серпень 2001 року; з березня по жовтень 1996 року тимчасово виконував обов’язки головного лікаря; з 30 серпня 2001 року - працював головним лікарем.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів.

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