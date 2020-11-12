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На Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів

Львівським лікарям не вдалося врятувати життя колег.

На Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів
Фото: Нео Радіо

Подружжя лікарів із Сокаля Богдан та Ганна Городенчуки померли від ускладнень коронавірусної недуги з різницею в один день.

Про це повідомив головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед.

"Слів немає... Клятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків!!! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Вчора зупинилося серце Богдана Ярославовича, сьогодні Ганни Миколаївни... Повірити неможливо... Світла та вічна пам'ять!", - написав він у фейсбуці.

ZAXID.NET пише, що, 79-річна Ганна Городенчук була акушером-гінекологом, вона завідувала гінекологічним відділенням у Сокальській центральній районній лікарні. Її чоловік 80-річний Богдан Городенчук був гастроентерологом, працював у тій же ж лікарні в Сокалі, був завідувачем лабораторії.

Нагадаємо, у травні в Кіровоградській області від коронавірусу померли двоє братів-лікарів. Один з них працював в дитячій лікарні, інший - в екстреній допомозі.

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