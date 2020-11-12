За добу окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Минулої доби, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного - застосував міномет калібру 82 мм.

"Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний", - нагадали у штабі.

З початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Нагадаємо, українська сторона у Тристороннії контактній групі по Донбасу закликала провести до кінця року нову зустріч у "Нормандському форматі". Голова ТКГ Леонід Кравчук також пропонує Росії провести новий обмін полоненими до Нового року.

10 листопада ТКГ у Мінському процесі взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.