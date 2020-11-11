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СБУ викрила мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медичного обладнання

Протягом перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання на понад 3 млн грн.

СБУ викрила мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медичного обладнання
Фото: Финансы Украины

Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у заподіянні мільйонних збитків бюджету міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За версією досудового слідства, керівництво медзакладу уклало угоду зі столичною компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що так бізнесменам удалося заволодіти коштами міського бюджету в розмірі понад 3 млн гривень.

За вчинену службову недбалість, яка призвела до великих державних збитків, керівнику медичної установи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області. За час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

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