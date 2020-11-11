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На Донбасі поранено українського військового

Бойовики стріляли поблизу Кам’янки.

На Донбасі поранено українського військового
Фото: EPA/UPG

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків отримав вогнепальне поранення український військовий.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим "тиші" поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Як повідомляли, 9 листопада окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед ЗСУ не було.

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