Військовий Національної гвардії Віталій Марків нагороджений високою церковною нагородою Православної церкви України - орденом Архистратига Михаїла.

Фото: mvs.gov.ua

Нагороду нацгвардійцю вручив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, інформує пресцентр МВС.

"Україна має достойних воїнів, які боряться за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав митрополит Епіфаній.

Фото: mvs.gov.ua

Предстоятель ПЦУ також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку, а також розповів, що продовжить службу в Національній гвардії України.

"Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися", - зазначив нацгвардієць.

Фото: mvs.gov.ua

Три роки український військовий перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

3 листопада Апеляційний суд у Мілані зняв усі обвинувачення з Марківа, його того самого вечора забрали з в'язниці Опера.

Наступного дня нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну.