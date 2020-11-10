У Маріуполі відремонтували єдиний в Україні криголам "Капітан Білоусов"

Азовський судноремонтний завод (АСРЗ) завершив ремонт портового криголама "Капітан Білоусов".

Про це повідомляється на сайті АСРЗ.

Зазначається, що під час зимової навігації, в разі промерзання моря і оголошення льодової кампанії, криголам буде забезпечувати проходження караванів судів в Азовському басейні по каналу Вугільної гавані і Азовського моря.

Програма ремонту була розрахована на 40 діб - з 27 серпня по 31 жовтня, включаючи час докування.

"За цей час на судні виконане очищення 600 м2 підводної частини корпусу, проведено дефектацію корпусу з вимірами залишкових товщин перегородок, палуби і набору. За результатами дефектації, виконаний ремонт ники металоконструкцій на капітанській та шлюпкової палубі, включаючи заміну фундаментів швартових кнехтів, установку підсилюючих листів і заміну металоконструкцій в баластному танку №5, №4. Замита прісною водою внутрішня поверхня танків форпіка, ахтерпику, танків № 1 і №3. Проведена механічна зачистка пошкоджених ділянок лакофарбового покриття", - повідомили в пресслужбі АСРЗ.

Також на судні замінили рамки ілюмінаторів.

Важливою частиною ремонту стала модернізація аварійної системи електропостачання криголама.

"Виконано заміну суднового аварійного дизель-генератора меншої потужності на новий моделі CCFJ50Y-W потужністю 50 кВт. По суті, це ціла дизельна електростанція, призначена для отримання трифазного електричного струму напругою 400В", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, криголам "Капітан Білоусов" проходить плановий доковий ремонт щороку. У 2018 році планувалося провести 100 ремонтних операцій, а вартість робіт оцінювали у 19,7 млн грн.

У листопаді 2019 року на ремонт "Капітана Білоусова" було витрачено 1 т сталі та 3,5 млн грн.