Громадянина Єгипту, який збив трьох пішоходів у центрі Харкова, взяли під варту з можливістю внесення 10,5 млн гривень застави

Підозрюваний визнав провину і попросив вибачення у потерпілих.

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід громадянину Єгипту, який збив трьох пішоходів на острівці безпеки у центрі.

Рішення оголосив у понеділок увечері слідчий суддя Костянтин Садовський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Застосувати... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у рішенні.

Суд також встановив можливість внесення застави в сумі 10 млн 510 тис. гривень.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. А захист просив відпустити підозрюваного під нічний домашній арешт.

Сам підозрюваний через перекладача заявив, що визнає свою провину, розкаюється і просить вибачення у потерпілих, проте, за його словами, автомобіль вилетів на острівець безпеки, оскільки його "підрізав" водій іншої машини.

На рішення слідчого судді впродовж 5 днів може бути подана апеляція.

Нагадаємо, 7 листопада на перехресті проспекту Науки та вул. Космічної автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував громадянин Єгипту, вилетів на острівець безпеки, де стояли люди. Внаслідок ДТП трьох із них (чоловіка, жінку та 10-річного хлопчика) доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Як повідомили в прес-службі Харківської міськради з посиланням на лікарів, станом на ранок понеділка двоє потерпілих (жінка й дитина) були в реанімації.