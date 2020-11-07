Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Лукашенко "гарантував" нові вибори в Білорусі та назвав умову
Лукашенко "гарантував" нові вибори в Білорусі та назвав умову
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
Вибори президента США: У Джорджії перерахують голоси (оновлено)
Вибори президента США: У Джорджії перерахують голоси (оновлено)
Росія змінила порядок в’їзду для мешканців ОРДЛО, Україна висловила протест
Росія змінила порядок в’їзду для мешканців ОРДЛО, Україна висловила протест
Президент Байден?
Президент Байден?
До Київради пройшли сім партій
До Київради пройшли сім партій
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові автомобіль збив трьох пішоходів на острівці безпеки

Внаслідок аварії постраждали троє людей, у тому числі 9-річний хлопчик.

У Харкові автомобіль збив трьох пішоходів на острівці безпеки
Фото: пресслужба Нацполіції харківської області

У Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що водій Volkswagen рухався зі швидкістю 120 км за годину.

"Зі швидкістю 120 кілометрів, прямо зі смуги, призначеної для повороту наліво, водій Фольксвагена наїхав на острівець безпеки на розі проспекту Науки і Космічної, збив чотирьох людей, включаючи дитину...Я дуже сильно попрошу керівництво правоохоронних органів, щоб з особливою ретельністю була перевірена інформація про те, чи було це гонками по центральному проспекту Харкова. Якщо так - то другий учасник цього "змагання" теж повинен понести відповідальність", - написав Терехов.

За його словами, винуватець трагедії вже потрапляв в поле зору поліції. У 2018 році його затримали за підозрою в різанині і випустили під заставу в 105 тисяч гривень.

Нагадаємо, 2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.Винуватця аварії затримано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також