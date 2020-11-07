У Харкові автомобіль збив трьох пішоходів на острівці безпеки

У Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області.

"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що водій Volkswagen рухався зі швидкістю 120 км за годину.

"Зі швидкістю 120 кілометрів, прямо зі смуги, призначеної для повороту наліво, водій Фольксвагена наїхав на острівець безпеки на розі проспекту Науки і Космічної, збив чотирьох людей, включаючи дитину...Я дуже сильно попрошу керівництво правоохоронних органів, щоб з особливою ретельністю була перевірена інформація про те, чи було це гонками по центральному проспекту Харкова. Якщо так - то другий учасник цього "змагання" теж повинен понести відповідальність", - написав Терехов.

За його словами, винуватець трагедії вже потрапляв в поле зору поліції. У 2018 році його затримали за підозрою в різанині і випустили під заставу в 105 тисяч гривень.

Нагадаємо, 2 листопада керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області поблизу смт Березна скоїв смертельну ДТП. Прокурор за кермом автомобіля Acura виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.Винуватця аварії затримано.