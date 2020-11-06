Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харкові внаслідок аварії авто вилетіло на зупинку громадського транспорту. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався близько 12:30 в Московському районі Харкова.

"Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався по головній дорозі, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб Honda Civic відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Внаслідок аварії травми отримали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda Civic. 79-річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, 30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві водій авто на великій швидкості проїхав по пішохідній зоні, злетів зі ходів і збив кількох людей. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.