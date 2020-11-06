Наразі для "Сокола" вже відпрацьовано близько 85% складників.

Конструкторське бюро "Луч" 6 листопада представило макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". Комплекс призначений для ведення розвідки та завдавання ударів на оперативну та тактичну глибину противника, повідомляє АрміяInform.

Фото: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ

Фото: Арміяінформ

Захід відбувся в одному з виробничих цехів ДП "Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР»", що входить до складу ДК "Укроборонпром". До речі, цЦей БПЛА планувалося презентувати широкому загалу на міжнародній виставці "Зброя та безпека-2020", але через пандемію COVID-19 виставку перенесли на наступний рік.

За словами генерального конструктора - генерального директора ДП "Державне Київське конструкторське бюро «Луч»" Олега Коростельова, корисне навантаження, яке може нести український БПЛА, становить 300 кг. Це еквівалент чотирьох протитанкових ракет типу "Бар’єр", які розробили та виготовляють на підприємстві.

Нині для цього безпілотного літального апарата вже відпрацьовано близько 85% складників. Зокрема оптико-електронну станцію наведення та системи підвіски озброєння, що вже розробили та виготовляють для гелікоптерів. Крім того, різні системи контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна та інші вже відпрацьовані на крилатій ракеті Р-360 ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун".

За словами Коростельова, вартість дослідно-конструкторських робіт оцінюється у 150 млн грн, а вартість самого БПЛА становить близько 50 млн грн.

Максимальна злітна маса "Сокола" становить 1130 кг, максимальна швидкість - 210 км/год, тривалість польоту - 26 годин, а його максимальна дальність - 3300 км. Безпілотник озброєний чотирма крилатими керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км.

"За умови фінансування робіт з проєктування та виготовлення БПЛА «Сокіл» КБ «Луч» спроможне впродовж 9-12 місяців повністю завершити цю роботу й передати «Сокіл» на державні випробування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, перший український військовий квадрокоптер "Берегиня" в "Укроборонпромі" представили у січні 2020-го.