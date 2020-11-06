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У Львові затримали "смотрящого" банди, яка викрадала людей

Іноземець є учасником міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі".

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке причетне до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Фото: пресцентр СБУ

"Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого «Лоту Гулі» у ролі «смотрящого»", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

У липні цього року СБУ вже затримала чотирьох організаторів банди. Спецоперація була проведена під час спроби викрадення підприємця. Співробітники спецслужби знали про підготовку до цього злочину. Пізніше, в серпні, СБУ затримала ще двох учасників банди.

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