Проєкт реалізований у партнерстві та за підтримки Фонду Східна Європа та уряду Швейцарії.

Міністерство цифровий трансформації запустило на платформі "Дія.Цифрова освіта" освітній серіал про штучний інтелект.

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

"У серіалі ви дізнаєтесь, що таке насправді штучний інтелект, яку користь він приносить, які ризики пов'язані з використанням технологій та як такі технології використовують українські та міжнародні компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт реалізований у партнерстві та за підтримки Фонду Східна Європа та уряду Швейцарії. Його мета - пояснити, що насправді відбувається зі штучним інтелектом, розвінчати популярні міфи та зацікавити використовувати базові алгоритми в роботі українських бізнесів.

Заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан наголосила, що штучний інтелект - це технологія, яка вже активно використовується в багатьох сферах життя, але повноцінного розуміння про неї у громадян не вистачає.

"Існує багато прикладів використання алгоритмів штучного інтелекту, які допомагають і лікарям, і інженерам, і військовим, і іншим спеціалістам. Завдяки освітньому серіалу українці зможуть ближче познайомитись із цією захопливою темою", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що міністерство почне використовувати програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту "Кассандра" для аналізу ймовірності повторного порушення закону злочинцем.

У січні 2019 року повідомляли, що компанія Facebook виділить 7,5 млн доларів на створення центру досліджень для вивчення етичних проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом. Проєкт допоможе просунутися в галузі вивчення етики нових технологій і дослідження фундаментальних етичних проблем, які зачіпають застосування і вплив штучного інтелекту. Дослідження триватиме п'ять років.