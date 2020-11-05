На Донбасі внаслідок скидання ВОГ-17 з БПЛА поранено українського військового

"Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями".

На Донбасі в результаті скидання з безпілотного літального апарата гранати ВОГ-17 було поранено українського військового.

Про це повідомили на Telegram-каналі Української делегації в ТКГ.

"Йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця задовільний. За допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК було встановлено режим тиші та направлено письмову ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Українські військовослужбовці не постраждали.

3 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців було зафіксовано також шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.