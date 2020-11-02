Мінцифра запустила тест на цифрову грамотність

Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат.

Міністерство цифрової трансформації України запускає тест для перевірки цифрової грамотності українців.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити", - йдеться в повідомленні.

Тест допоможе перевірити знання та навички із цифрової грамотності у 6 сферах:1) Основи комп’ютерної грамотності.2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.3) Створення цифрового контенту.4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.5) Безпека у цифровому середовищі.6) Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

Для того, щоб пройти тест необхідно відповісти на 90 питань упродовж 30-40 хвилин. Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей.

"Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, у січні Міністерство цифрової трансформації запустило курси з цифровізації в форматі серіалу. Мета проєкту - навчити 6 млн українців за три роки.