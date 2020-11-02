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Мінцифра запустила тест на цифрову грамотність

Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат.

Мінцифра запустила тест на цифрову грамотність
Фото: William Iven/Unsplash

Міністерство цифрової трансформації України запускає тест для перевірки цифрової грамотності українців.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Тест допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити", - йдеться в повідомленні.

Тест допоможе перевірити знання та навички із цифрової грамотності у 6 сферах:1) Основи комп’ютерної грамотності.2) Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.3) Створення цифрового контенту.4) Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.5) Безпека у цифровому середовищі.6) Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві. 

Для того, щоб пройти тест необхідно відповісти на 90 питань упродовж 30-40 хвилин. Після складання тесту кожен отримає електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей. 

"Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, у січні Міністерство цифрової трансформації запустило курси з цифровізації в форматі серіалу. Мета проєкту - навчити 6 млн українців за три роки.

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