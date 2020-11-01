На семи вулицях Києва швидкість обмежено до 50 км/год

Обмеження швидкості на столичних вулицях діятиме до 1 квітня.

На 7 вулицях Києва з 1 листопада повертається обмеження швидкості до 50 км/год.

Про це повідомили у Київській міськраді.

Мова йде про ділянки, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год.

Зазначимо, обмеження діє до 1 квітня на:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака),

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків),

Наддніпрянське шосе,

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе),

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного),

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту),

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Нагадаємо, поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі".

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі.

Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень.

Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів.