На семи вулицях Києва швидкість обмежено до 50 км/год

На 7 вулицях Києва з 1 листопада повертається обмеження швидкості до 50 км/год.
Про це повідомили у Київській міськраді.
Мова йде про ділянки, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год.
Зазначимо, обмеження діє до 1 квітня на:
- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака),
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків),
- Наддніпрянське шосе,
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе),
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного),
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту),
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
Нагадаємо, поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі".
Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі.
Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень.
Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів.