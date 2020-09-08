Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція запускає "фантомні патрулі" для виявлення порушників ПДР

Спеціальні прилади будуть встановлені у авто патрульних.

Поліція запускає "фантомні патрулі" для виявлення порушників ПДР
Олексій Білошицький
Фото: МВС

Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі".

Про це повідомляється на сайті МВС.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що разом із системою автоматичної фіксації, повинні працювати також системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі.

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів", - розповів Білошицький.

Голова Держагентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков додав, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі роки.

"Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте", - додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з кількох частин. "Перша частина - це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у МВС повідомили, що на ділянках, де було встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість аварій знизилась утричі.

1 червня 2020 року у Києві та області запрацювала система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. У першу ж добу було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також