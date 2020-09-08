Поліція запускає "фантомні патрулі" для виявлення порушників ПДР

Поліція впроваджує нові засоби для виявлення порушників на дорогах - "фантомні патрулі".

Про це повідомляється на сайті МВС.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що разом із системою автоматичної фіксації, повинні працювати також системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі.

"У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів", - розповів Білошицький.

Голова Держагентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков додав, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі роки.

"Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте", - додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з кількох частин. "Перша частина - це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у МВС повідомили, що на ділянках, де було встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість аварій знизилась утричі.

1 червня 2020 року у Києві та області запрацювала система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. У першу ж добу було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.