Стала відома кількість захворілих на COVID-19 серед працівників МВС

Показник захворюваності в МВС вдвічі вищий, ніж в середньому по країні.

3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено 2 тис. осіб, які захворіли на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив що в МВС отримали 2,6 млрд грн на доплати для 87 тис. співробітників МВС, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тис. - поліцейські, інші 20 тис. - співробітники Нацгвардії та прикордонної служби. Всі вони працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом.

За словами Геращенка, поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Нагадаємо, що у складі дебютанта Української Прем'єр-ліги "Руху" стався спалах коронавірусу. COVID-19 діагностували у п'яти футболістів львівського клубу і масажиста.