У Миколаєві коронавірус виявили у шести навчальних закладах

Дітей та персонал відправили на самоізоляцію.

У Миколаєві коронавірус виявили у чотирьох школах та двох дитсадках. Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

"Випадки захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих закладів, всі у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили по одному класу у школах №19, №20, №46, №29, а також по одній групі у дитсадках №71 та №95.

Крім того на самоізоляцію через виявлений випадок ковіду серед працівників відправили п’ятьох співробітників школи-інтернату у селі Мішково-Погорілове.

Нагадаємо, згідно рекомендації МОЗ, якщо коронавірус підтвердиться хоча б у одного учня, на обов’язкову 14-денну самоізоляцію йде весь клас, а навчальний процес продовжують дистанційно.

Перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі, якщо район або місто є у "червоній" зоні.