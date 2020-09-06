Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Миколаєві коронавірус виявили у шести навчальних закладах

Дітей та персонал відправили на самоізоляцію.

У Миколаєві коронавірус виявили у шести навчальних закладах
Фото: Ірина Громоцька

У Миколаєві коронавірус виявили у чотирьох школах та двох дитсадках. Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

"Випадки захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу шести організованих дитячих закладів, всі у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Для визначення контактних осіб провели епідрозслідування. На самоізоляцію відправили по одному класу у школах №19, №20, №46, №29, а також по одній групі у дитсадках №71 та №95. 

Крім того на самоізоляцію через виявлений випадок ковіду серед працівників відправили п’ятьох співробітників школи-інтернату у селі Мішково-Погорілове.

Нагадаємо, згідно рекомендації МОЗ, якщо коронавірус підтвердиться хоча б у одного учня, на обов’язкову 14-денну самоізоляцію йде весь клас, а навчальний процес продовжують дистанційно.

Перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі, якщо район або місто є у "червоній" зоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також