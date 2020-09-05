В Україні знову зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Впродовж 4 вересня covid-19 діагностували у 2836 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
За останню добу померли 50 пацієнтів, таким чином кількість жертв коронавірусу в Україні сягла 2811.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (380) та Києві (315), також у Тернопільській (226) та Одеській (222) областях.
За минулу добу одужали 1036 пацієнтів. Загалом коронавірус від початку спалаху підхопили 133 787 українців. Зараз хворіють 69 327 осіб.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 4324 (+55)
- Волинська обл — 5791 (+68)
- Дніпропетровська обл — 2625 (+55)
- Донецька обл — 1591 (+15)
- Житомирська обл — 3622 (+72)
- Закарпатська обл — 7988 (+100)
- Запорізька обл — 1848 (+80)
- Івано-Франківська обл — 10011 (+166)
- Кіровоградська обл — 846 (+5)
- м. Київ — 14792 (+315)
- Київська обл — 6105 (+88)
- Львівська обл — 15507 (+195)
- Луганська обл — 415 (+22)
- Миколаївська обл — 1504 (+58)
- Одеська обл — 8260 (+222)
- Полтавська обл — 916 (+30)
- Рівненська обл — 9634 (+99)
- Сумська обл — 1769 (+89)
- Тернопільська обл — 7067 (+226)
- Харківська обл — 10692 (+380)
- Херсонська обл — 464 (+20)
- Хмельницька обл — 2979 (+131)
- Чернівецька обл — 10958 (+172)
- Черкаська обл — 1849 (+93)
- Чернігівська обл — 2230 (+80).
Нагадаємо, впродовж 3 вересня коронавірус в Україні виявили у 2723 осіб, 2 вересня - 2430, 1 вересня - 2495.
Раніше уряд спрогнозував до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня. Результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.