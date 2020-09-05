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В Україні знову зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

За добу covid-19 діагностували у 2836 осіб, найбільше на Харківщині - 380.

В Україні знову зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

 В Україні знову зафіксували рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Впродовж 4 вересня covid-19 діагностували у 2836 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За останню добу померли 50 пацієнтів, таким чином кількість жертв коронавірусу в Україні сягла 2811.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (380) та Києві (315), також у Тернопільській (226) та Одеській (222) областях.

За минулу добу одужали 1036 пацієнтів. Загалом коронавірус від початку спалаху підхопили 133 787 українців. Зараз хворіють 69 327 осіб.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 4324 (+55)
  • Волинська обл — 5791 (+68)
  • Дніпропетровська обл — 2625 (+55)
  • Донецька обл — 1591 (+15)
  • Житомирська обл — 3622 (+72)
  • Закарпатська обл — 7988 (+100)
  • Запорізька обл — 1848 (+80)
  • Івано-Франківська обл — 10011 (+166)
  • Кіровоградська обл — 846 (+5)
  • м. Київ — 14792 (+315)
  • Київська обл — 6105 (+88)
  • Львівська обл — 15507 (+195)
  • Луганська обл — 415 (+22)
  • Миколаївська обл — 1504 (+58)
  • Одеська обл — 8260 (+222)
  • Полтавська обл — 916 (+30)
  • Рівненська обл — 9634 (+99)
  • Сумська обл — 1769 (+89)
  • Тернопільська обл — 7067 (+226)
  • Харківська обл — 10692 (+380)
  • Херсонська обл — 464 (+20)
  • Хмельницька обл — 2979 (+131)
  • Чернівецька обл — 10958 (+172)
  • Черкаська обл — 1849 (+93)
  • Чернігівська обл — 2230 (+80).

Нагадаємо, впродовж 3 вересня коронавірус в Україні виявили у 2723 осіб, 2 вересня - 2430, 1 вересня - 2495. 

Раніше уряд спрогнозував до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня. Результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.

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