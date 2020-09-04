Київський міський лабораторний центр припиняє обстеження на ковід приватних осіб

Київський міській лабораторний центр МОЗ з 7 вересня припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб.

Про це повідомили на сторінці лабцентру в Facebook.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді вранці 4 вересня заявив, що йому нічого не відомо про таке рішення.

"Я просто з'ясую цю інформацію, я не бачив ще цього повідомлення, але він працює в звичайному режимі", - заявив Степанов.

У коментарі LB.ua директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив, що рішення про припинення обслуговування приватних осіб було ухвалено через велику завантаженість.

"Він не встигає. Лабораторний центр будь-який, у будь-якій області, він першочергово має тестувати людей з підозрами, з пневмоніями, медичних працівників - тобто групи ризику - і виконувати функцію з епіднагляду", - пояснив Кузін.

Очільник ЦГЗ підкреслив, що обслуговування приватних осіб, приміром, з приводу зняття самоізоляції, не є питанням епідеміологічного нагляду і найчастіше така послуга надається за оплату.

"Враховуючи, що в Київського міського лабораторного центру дуже велика черга утворилася з лабораторних досліджень, вони вирішили, що не будуть надавати таку платну послугу, а поки будуть спеціалізуватися на тих дослідженнях, які будуть стосуватися питань епіднагляду. Коли вони або переорієнтують свої залишки, або доопрацюють, вони, можливо, повернуться до тієї моделі, яка працювала. Але якщо зараз приїхати в лабораторний центр, то вони обслуговують майже всі мобільні бригади, майже усе місто і там у них доволі великий обсяг роботи", - резюмував Ігор Кузін.

Нагадаємо, що останнім часом щодня в Україні проводять близько 25 000 тестів. Загальна кількість проведених досліджень перевищила 1,7 млн. За останніми даними, мобільні бригади в Києві мають одну з найбільших завантаженостей із виїздів для тестування на ковід.

Найвища завантаженість мобільних бригад у Київській області, на другому місці - Закарпаття, на третьому - Київ.