В яких тварин найчастіше виявляють в Україні сказ і в яких регіонах – статистика

Сказ поширений серед диких тварин в Україні, а від них може передаватися свійським і сільськогосподарським тваринам, а також людям

За статистикою, яку збирають в Україні, видно, що за дев’ять місяців 2025 року офіційно зареєстровано 2010 випадків укусів та ослинення тваринами, у яких підтвердили сказ.

Про це в розмові з LB.ua розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

За його словами, найвищі цифри за цим показником фіксували у 2007 році. До цих рівнів ми не наближаємося.

Фото: ЦГЗ

За останні роки в Україні реєструють поодинокі випадки захворювання на сказ серед людей. Але усі вони закінчуються смертю пацієнта, оскільки немає методів лікування цього захворювання серед людей.

У 2025 році зафіксовано один такий випадок.

Найбільше підтверджених випадків сказу із зафіксованих реєстрували у котів. Утім, в 2025 році на перше місце наразі вийшли собаки, переважно це звичавілі зграї, яких забули або загубили внаслідок бойових дій або міграції людей.

Держпродспоживслужба фіксує неблагополучні населені пункти, – місця, де підтвердили випадок сказу серед тварин. Найбільше таких пунктів – у Вінницькій області.

Коли такі пункти фіксують, туди мають залучати ветеринарів, і, наприклад, проводити вакцинацію домашнім та сільськогосподарським тваринам проти сказу.

При тому лідеркою за кількістю звернень за допомогою через покуси чи ослинення є Дніпропетровська область. Проте не кожен випадок потребує проведення людині курсу вакцинації . Існує спеціальний алгоритм, який зокрема включає спостереження за твариною, а курс обирається індивідуально залежно від типу пошкодження, місця укусу, виду тварини та інших факторів.

