Ефіопія підтверджує 3 смерті від вірусу Марбург

Цей вірус подібний до віруса Еболи.

Ефіопія підтвердила три смерті від геморагічного вірусу Марбург, який був виявлений у районі, що межує з Південним Суданом.

Про це повідомляє Euronews.

Міністр охорони здоров'я Ефіопії Мекдес Даба заявив, що уряд провів тестування у 17 підозрюваних випадках на півдні країни, в регіоні Омо.

Хоча активних випадків вірусу, подібного до Еболи, не було, але уряд вживає профілактичних заходів.

В свою чергу, МОЗ Південного Судану видало рекомендації щодо охорони здоров'я для мешканців чотирьох округів. Їм рекомендують часте миття рук та уникати контакту з біологічними рідинами, щоб запобігти поширенню вірусу.

Як і Ебола, вірус Марбург походить від плодових кажанів і поширюється між людьми через тісний контакт з біологічними рідинами інфікованих людей або через забруднені поверхні, наприклад забруднені простирадла.

Без лікування вірус Марбург може бути смертельним для 88% людей, які ним захворіли. Спалахи вірусу Марбург є відносно рідкісними, але серйозними.

Симптоми включають лихоманку, біль у м'язах, діарею, блювоту та, в деяких випадках, смерть від сильної крововтрати.

Наразі немає вакцини від вірусу Марбург.

За даними ВООЗ, спалахи та окремі випадки захворювання на вірус Марбург у минулому були зареєстровані в Руанді, Танзанії, Екваторіальній Гвінеї, Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці, Уганді та Гані.