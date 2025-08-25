BBC: російські телеканали наростили присутність в Африці, Латинській Америці та Азії

Протягом трьох попередніх років російський державний телеканал RT та інформаційне агентство і радіо Sputnik розширили міжнародну присутність і транслюють програми в Африці, на Балканах, Близькому Сході, в Південно-Східній Азії і Латинській Америці. Початок мовлення там збігся з забороною в західних країнах, пише BBC.

Після початку повномасштабного нападу на Україну санкції за поширення дезінформації про війну проти російських мовників впровадили США, Канада, Велика Британія і країни Євросоюзу. А в 2024 США вжили санкцій проти керівників RT за спроби підірвати довіру громадськості до інституцій країни.

Однак RT поширив свій вплив на інші країни. З 2023-го канал відкрив бюро в Алжирі, запустив сервіс у Сербії, відкрив безкоштовні програми для журналістів із Африки, Південно-Східної Азії, Індії та Китаю. Також він анонсував відкриття офісу в Індії. Sputnik тим часом відкрив ньюзрум в Ефіопії.

Все це збіглося з послабленням західних медіа в деяких регіонах – у зв'язку з урізаннями бюджетів.

Два роки тому припинив існування радіосервіс BBC Arabic. Того ж року Sputnik почав цілодобове мовлення в Лівані, зайнявши ефір, що раніше належав BBC.

При цьому російські медіа намагаються розбавляти вигідні для себе маніпуляції нейтральною інформацією. На перший погляд, міжнародний сайт RT виглядає як стандартний новинний вебсайт, і деякі історії він викладає точно.

"[Це] дуже обережна маніпуляція", – стверджує докторка Прешес Чаттердже-Дуді, старша викладачка політології та міжнародних досліджень у Відкритому університеті, яка написала книгу про RT разом із колегами.

Вони проаналізували міжнародні новинні бюлетені RT за період з травня 2017 року по травень 2019 року та дійшли висновку, що кураторство історій (що було вирішено висвітлювати, а що пропущено) відповідає певним наративам.

Наприклад, дослідники виявили, що соціальні заворушення були пріоритетною темою для висвітлення, коли вони відбувалися в європейських країнах, тоді як однією з частих тем у висвітленні внутрішніх справ Росії були військові навчання країни.

Телекомпанія також робить відверті неправдиві заяви, такі як зображення анексії Криму Росією у 2014 році як мирного "возз'єднання", заперечуючи чіткі докази участі військових. Вона систематично заперечувала докази воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.